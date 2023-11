Meloni: «Lotta a violenza su donne terreno su cui lavorare insieme»

«Voglio ringraziare per il lavoro che tutti i gruppi parlamentari hanno fatto per le norme di contrasto alla violenza contro le donne, dimostra che al di là delle tante polemiche esiste un terreno su cui siamo in grado di lavorare insieme, su questo terreno saremo sempre a disposizione». Così il premier Giorgia Meloni, durante il question time al Senato, ha ringraziato il Parlamento per l'approvazione rapida alla legge contro la violenza sulle donne.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Novembre 2023, 19:16

