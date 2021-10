Lisa delle Blackpink collabora con DJ Snake

Lisa delle Blackpink, dopo il successo del single album, "LALISA", continua a far parlare di sé con una collaborazione focosa, quella con DJ SNAKE, featuring Ozuna e Megan Thee Stallion, nel brano "SG". Nel video del pezzo, di cui è anche autrice, Lisa mostra tutte le sue doti artistiche, non solo cantando, ma anche attraverso una contagiosa coreografia. Foto: Ufficio Stampa - Shutterstock | Musica: "Elevate" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Ottobre 2021, 15:19

