Italia's Got Talent, Mattia e la forza di non arrendersi mai

Mattia Tamiazzo è stato un atleta di ginnastica artistica italiana candidato alle Olimpiadi: per lui, praticare ginnastica artistica era la ricerca della perfezione e, quando si trovava sospeso in aria, anche se per pochi secondi, era come volare. Dopo un infortunio è stato costretto ad abbandonare la sua più grande passione, ma non si è perso d’animo. Ieri sera, nel corso del terzo appuntamento di Italia's Got Talent (ogni mercoledì su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand; il martedì in chiaro su TV8), ha deciso di raccontare la sua storia di talento e tenacia in sella ad una bicicletta. Immagini concesse da Sky. Italia's Got Talent è ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, in chiaro ogni martedì in prima serata su TV8. https://www.italiasgottalent.it/

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA