Il presidente americano Biden cade dalla bicicletta

(Lapresse) Il presidente americano Joe Biden è caduto mentre andava in bicicletta vicino alla sua casa al mare in Delaware, a Rehoboth Beach. Gli agenti del Secret service sono subito intervenuti e l'hanno aiutato a rialzarsi. "Sto bene", ha assicurato l'inquilino della Casa Bianca, spiegando ai reporter di avere avuto un problema a togliere dai pedali le scarpe da bici mentre provava a fermarsi per parlare con un gruppo di persone.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Giugno 2022, 17:55

