Totti e Ilary in tribunale per l’udienza sulle borse sparite e la collezione di Rolex

Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo faccia a faccia nel tribunale civile di Roma in viale Giulio Cesare, accompagnati dai rispettivi avvocati. Nessun ricongiungimento in vista. Oggi, venerdì 3 febbraio, si è tenuta la terza udienza sul caso della restituzione di Rolex, borse e scarpe. Gli ex coniugi si sono ritrovati in tribunale alle 14, davanti al giudice Francesco Frettoni.

La causa per la separazione

La separazione verrà invece discussa in aula il prossimo 14 marzo. Le parti si sono riavvicinate e sarebbero prossime ad un accordo, che permetterebbe di evitare lo scontro in tribunale. Secondo fonti vicine ai due, Totti e Ilary avrebbero "deposto le armi" per il bene dei tre figli, che continuano a fare la spola tra l'Eur e Roma Nord. Ma anche per rispetto dei nuovi rispettivi compagni, Noemi Bocchi e Sebastian Muller.

Proprio l'imprenditore tedesco avrebbe ridato a Ilary il sorriso e la voglia di dare un colpo di spugna alle ruggini passate, per godersi la nuova storia d'amore. La conduttrice e Totti avrebbero ricominciato a parlarsi via WhatsApp, cerficando il disgelo. La new entry Bastian è stato introdotto da Ilary alla famiglia, segno che vuole fare sul serio. Quanto all'ex capitano della Roma e Noemi, una foto sembra sconfessare la crisi paventata nei giorni scorsi. I due sono stati immortalati a godersi la cena in un ristorante romano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 16:21

