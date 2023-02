IPhone del 2007 (mai aperto) va all'asta, collezionisti impazziti: «Verrà pagato almeno 50.000 dollari»

Un iPhone di prima generazione mai uscito dalla scatola, è stato messo in vendita su un'asta online e si prevede che raggiungerà un valore di almeno 50.000 dollari. Il modello del 2007, che 16 anni fa costava 599 dollari, è diventato un must per collezionisti. La venditrice lo aveva ricevuto in regalo da alcuni amici, ma avendo già tre telefoni non lo aveva mai aperto. Rimasto in un cassetto, adesso è diventato un pezzo da collezione.

Sesso tra due uomini in pieno giorno, la scena filmata dai passanti: «Una donna aspettava il bus vicino a loro»

Giorgia Soleri lascia i social, lo sfogo della fidanzata di Damiano dei Maneskin: «Basta con chi nega il mio dolore»

Vendita choc

L'asta, gestita da LCG Auctions, è iniziata giovedì e verrà chiusa i 19 febbraio prossimo. Karen Green, la proprietaria del telefono, ha raccontato che nel corso degli anni aveva pensato più volte di venderlo, ma per un motivo e per un altro non l'aveva mai fatto.

Nel 2019 ha saputo di aste su eBay che hanno raggiunto anche i 10mila dollari per quel modello di telefono. «Quando mi sono resa conto di avere un modello originale e intatto, ho subito chiamato mio figlio e gli ho detto di andare a prendere il telefono e di assicurarsi che non fosse aperto», ha raccontato. Ospitata a un programma tv, le hanno offerto 5mila dollari per averlo e lei ha rifiutato.

«Lo terrei anche adesso ma mi servono fondi per sostenere la mia attività», ha raccontato, spiegando perché si è decisa finalmente a venderlo. Le offerte partiranno da 2.500 dollari. «Abbiamo ricevuto chiamate da diversi potenziali venditori, ma nessuno aveva un modello originale e unico come quello di Karen», ha detto la casa d'asta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA