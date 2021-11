Gf Vip, Alex Belli: matrimonio aperto con Delia? Il dettaglio su Temptation fa infuriare i fan

Dopo il post della moglie Delia comparso al Grande Fratello Vip, Alex Belli ha rivelato che il loro è un matrimonio aperto e che la loro relazione non è quindi totalmente monogama. Tuttavia, questa tesi non convince il pubblico, che di loro ricorda soprattutto le scenate di gelosia. foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Red Communications; music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Soleil dice un'altra frase infelice su Gianmaria? Come lo ha definito nella notte dopo una litigata in seguito alla puntata di ieri

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 08:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA