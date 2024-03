Fiorello e il duetto con la figlia, il fuorionda 'velenoso' al Tg2. Il commento a microfono aperto del giornalista

Non è raro che in Rai si vedano e soprattutto sentano frecciatine tra un programma e l'altro, spesso esplicite ma talvolta ben velato. Nessuno però si poteva aspettare che una frecciatina arrivasse proprio dal TG2, durante il quale il giornalista Piergiorgio Giacovazzo ha fatto un commento non propriamente carino sull'esibizione di questa mattina di Fiorello e la figlia Angelica a Viva Rai 2.

Peccato che quella frecciatina al sapor di veleno forse non avremmo dovuto sentirla, dato che è venuta fuori a microfono aperto alla fine del servizio dedicato al momento padre-figlia dal telegiornale della seconda rete RAI giusto prima della partenza della sigla. Ma cosa avrà detto di tanto terribile il conduttore del TG2? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.



Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 16:26

