Fiorello e la figlia Angelica cantano “La prima cosa bella” a "VivaRai2": l'esibizione per la festa del papà emoziona lo showman

Festa del papà a VivaRai2! Rosario e Angelica Fiorello arrivano a bordo di una 500 d’epoca rosso fuoco. Papà e figlia, in un’esibizione toccante di “La prima cosa bella” di Nicola Di Bari, aprono la puntata in diretta dal Foro Italico (che è possibile vedere per intero a questo link: www.raiplay.it). Un duetto ma anche una dedica piena d’amore, tra sguardi d’intesa, emozione e commozione. Un momento toccante per fare gli auguri a tutti i papà del mondo.

Il momento toccante

Papà e figlia si sono lasciati andare e hanno cantato l'amore che provano l'uno per l'altra. Al termine di "La prima cosa bella", Angelica si è voltata verso il papà e gli ha sussurrato: «Auguri papà!». Lo showman che fino a quel momento era riuscito a controllare l'emozione, non ce l'ha fatta e si è commosso di fronte alla figlia, dandole un bacio sulla testa e stringendola a sè.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 11:05

