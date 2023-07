La Cina colpita dal tifone Doksuri, ecco le auto sommerse dall'acqua nel Fujian

Il video postato sui social mostra la Cina colpita dal tifone Doksuri. Strade allagate e auto sommerse dall'acqua nel Fujian.

Almeno due persone sono morte lunedi nella capitale cinese Pechino, che e in stato di massima allerta per inondazioni e frane a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito la regione da venerdi. I servizi di soccorso hanno trovato due corpi nei corsi d’acqua del quartiere Mentougou di Pechino, secondo quanto riportato dal quotidiano statale Peoplès Daily. Gran parte della periferia di Pechino «e ad alto rischio di crolli, frane e smottamenti», secondo l’avviso delle autorita.

Rami di alberi e auto ammaccate si assiepano sulle rive del fiume a Mentougou, un sobborgo occidentale di Pechino. «Stamattina e stata una follia, il torrente Mentougou e straripato e l’intero viale e stato allagato», ha detto all’AFP Guo Zhenyu, un residente di 49 anni. Le forti piogge sono una conseguenza del ciclone Doksuri, che ha ucciso almeno sei persone nelle Filippine. La tempesta tropicale, che ha perso parte della sua potenza, sta attraversando il nord della Cina da venerdi. Secondo il servizio meteorologico della capitale, nelle 40 ore tra sabato sera e lunedi a mezzogiorno sono caduti su Pechino 170,9 millimetri di acqua. E quasi la media delle precipitazioni dell’intero mese di luglio. Pechino e molto cauta nei confronti delle forti piogge dal 2021, quando gravi inondazioni nel centro del Paese hanno ucciso piu di 300 persone, soprattutto nella grande citta di Zhengzhou.

Il fiume Dashihe, alla periferia di Pechino, e stato posto dalle autorita al massimo livello di allerta per le inondazioni. Nel distretto di Fangshan, sempre nella regione di Pechino, parte della strada e franata a causa dell’innalzamento dell’acqua. Sui social network si vedono immagini di veicoli travolti da torrenti di fango e strade trasformate in rapide dalla pioggia. In un video condiviso sulla piattaforma Xiaohongshu e geotaggato dall’AFP, si vede l’acqua scorrere su una piattaforma di una stazione della metropolitana nella parte occidentale di Pechino, nel quartiere universitario. Nella capitale, le strade erano piu tranquille del solito lunedi mattina, con molti residenti che hanno seguito le raccomandazioni ufficiali che invitavano a lavorare da casa. Solo pochi fattorini hanno sfidato le pozzanghere d’acqua sulle piste ciclabili, normalmente molto trafficate. Domenica sono rimaste chiuse le attrazioni turistiche di Pechino, tra cui la Citta Proibita, il popolare parco a tema Universal Studios, biblioteche e musei.

L’enorme Centro nazionale per le arti dello spettacolo, situato vicino a Piazza Tienanmen, anch’esso chiuso al pubblico, ha annullato gli spettacoli d’opera e i concerti previsti per domenica. Secondo gli scienziati, negli ultimi mesi la Cina ha sperimentato condizioni meteorologiche estreme e temperature insolite a livello locale, esacerbate dal cambiamento climatico. All’inizio di luglio, Pechino e la regione circostante hanno superato i record di temperatura, con temperature locali superiori a 40degC

