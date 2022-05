(Agenzia Vista) Milano, 23 maggio 2022 Berlusconi con un calice in mano saluta i tifosi in piazza a Milano per i festeggiamenti del 19esimo scudetto del Milan. Le immagini. / Ig Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Maggio 2022, 22:17

