Perù, «Babbo Natale» anti droga: arrestati narcotrafficanti

L'operazione è stata effettuata nel quartiere di Huaral, Lima (Perù) considerato uno degli epicentri dello spaccio e del traffico di droga.

Babbo Natale contro il traffico di droga, smantellato il gruppo «Renne del Male»: arrestati i boss «Panetón» e «Grinch»

L'agente incaricato ha potuto approfittare delle festività natalizie per fingere di essere un presunto Babbo Natale venuto nel quartiere per distribuire caramelle e far divertire i bambini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Dicembre 2023, 17:48

