Arresti Milano per droga, Squadra Mobile: "Narcotrafficanti comunicavano con telefoni criptati"

(LaPresse) Nell'indagine che ha portato all'arresto, tra gli altrim di alcuni ultras del Milan per spaccio, la Suqdra Mobile ha scoperto che gli indagati comunicavano tra loro, e con i propri fornitori, tramite telefoni cellulari criptati con schede telefoniche olandesi, con cui organizzavano la consegna e il relativo pagamento dello stupefacente trasportato dal Marocco su camion e furgoni. La droga era nascosta tra generi alimentari, che veniva poi consegnato nell'hinterland milanese e poi smistato agli acquirenti finali. Ad alcuni dei destinatari della misura cautelare viene contestato l'acquisto in sud America di 10 kg di cocaina sequestrati al Porto di Santos, in Brasile, il 22 aprile 2020, unitamente ad altri 349 kg di cocaina rinvenuta a bordo di una nave cargo dopo la rottura accidentale di uno dei borsoni occultati nel "sea chest" della stessa imbarcazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 13:29

