Tortolì, Terlano e Randazzo protagonisti del fine settimana fuori porta

La Pasqua è alle porte e i piccoli borghi d’Italia già scaldano i motori. Nel weekend sarà festa dalla Sardegna al Trentino-Alto Adige, fino alla Sicilia, a Tortolì, Terlano e Randazzo.



A partire dall’Ogliastra, dove il 13 e il 14 apriletornerà la storica infiorata di primavera sarda. A “Tortolì in Fiore” saranno protagoniste le mani esperte delle infioratrici del paese e dei gruppi di Infioritalia, che realizzeranno nuovi disegni artistici nel pieno centro della cittadina in festa. Il tema di questa edizione sarà dedicato ai murales nel mondo, con la riproduzione delle opere di alcuni degli street artist più noti in Europa e America. Oltre a curiosare fra le numerose opere esposte, i visitatori potranno divertirsi grazie a un ricco programma di spettacoli, musica, mostre ed esposizioni. Anche quest’anno gli abitanti di Tortolì sono insomma pronti ad accogliere i turisti in occasione di questa imperdibile manifestazione, che celebre nella scorsa edizione ha attratto oltre 20.000 turisti.



Spostandosi in uno splendido borgo in provincia di Bolzano, a Terlano amano dire che le stagioni non sono solo quattro: la quinta, infatti, è quella dedicata agli asparagi, i buonissimi ortaggi che da sempre vengono coltivati nel territorio. Qui il 13 aprile prenderanno il via le famose settimane dedicate a questa delizia che cresce – in grande quantità e di ottima qualità - nel cuore della valle dell'Adige. Fino al 15 maggio, la “stagione degli asparagi” offrirà ai turisti la possibilità di gustare moltissimi piatti a base di questo prodotto, che si presta in cucina a molteplici utilizzi. I ristoranti del paese e dei dintorni prepareranno i più raffinati piatti a base di asparagi, ai quali verrà abbinato anche il vino più adatto a partire dal Sauvignon, altro vanto del territorio.



A tanti chilometri di distanza, il 14 aprile tutti i migliori vini dell’Etna saranno in mostra per gli addetti ai lavori e per un pubblico, sempre più numeroso, di appassionati. La decima edizione di Contrade dell’Etna tornerà a Montelaguardia, frazione di Randazzo, nella splendida cornice del Castello Romeo. Quest’anno saranno quasi cento le cantine che prenderanno parte alla manifestazione, segno di un dinamismo senza eguali per un così piccolo territorio vitivinicolo; lo scorso anno furono più di duemila i visitatori che non persero l’occasione per assaggiare in anteprima le nuove annate del territorio etneo.



Per chi invece sta già programmando il fine settimana di Pasqua, Città della Pieve (Perugia) aprirà le sue porte proponendo un ricchissimo programma che viene incontro ai gusti di un pubblico decisamente variegato. Dal 20 al 22 aprile si potranno gustare le eccellenze produttive, agroalimentari e artigianali umbre, oppure assistere ai Quadri Viventi dalla forte suggestione mistica; e ancora calarsi nelle viscere del centro storico a 37 metri di profondità, lungo un'antica cisterna medievale, il tutto ammirando mostre di arte contemporanea e le bellezze di una cittadina dalla storia antica e gloriosa.