Norcia, arriva l'Hempiness Music Festival: suoni e divertimento per dare vita all'estate

Nasce HEMPINESS MUSIC FESTIVAL. Dal 1° al 3 agosto l’incantevole scenario del Parco nazionale dei Monti Sibillini si immergerà in tre giorni di musica e seminari sulla sostenibilità. Hempiness Music Festival nasce dal desiderio di onorare la memoria di un amico eccezionale, Emanuele Tiberi, e ricordarlo attraverso le sue più grandi passioni.



La sua straordinaria carriera nell’ambito musicale lo ha portato infatti a viaggiare in tutto il mondo e a collaborare con musicisti di fama internazionale. Il suo interesse per la canapa e la crescita sostenibile lo ha spinto a sviluppare un progetto di agricoltura sinergica e di bioedilizia nell’azienda agricola della sua famiglia, Le Terre di Quarantotti, sui cui terreni avrà luogo la manifestazione.

Particolarmente rilevante la sua collaborazione artistica con la band inglese Will and The People con cui viveva e lavorava da molti anni, di cui era anche produttore musicale oltre che tecnico del suono. Un’altra band molto importante della sua carriera è quella australiana degli Sticky Fingers con cui è stato in tour in Europa e nel mondo. Entrambe queste band saranno headliner di questa prima edizione di Hempiness Music Festival.



Passeggiate, workshop e tanta musica: nelle serate del 2 e del 3 agosto saliranno sul palco del festival artisti provenienti dal panorama indipendente nazionale e grandi nomi internazionali, in un mix unico destinato a lasciare il segno.





1 AGOSTO:

SEMINARI E WORKSHOP

Accanto a una proposta musicale originale e unica, nella prima giornata della manifestazione -ad ingresso libero- Hempiness Music Festival darà spazio a workshop, incontri e seminari su metodi di agricoltura sostenibile, nuove tecnologie e materiali per la bioedilizia. Verrà creata così una piattaforma per esperti e non, per la discussione e l’approfondimento delle tematiche legate alla sostenibilità, il rispetto dell’ambiente e la ricca tradizione locale di piante aromatiche e officinali.



2 AGOSTO:

PAT SMITH, GOLDMEMBER, PEDESTRIANS, WILL AND THE PEOPLE, STICKY FINGERS. BEBO (Lo Stato Sociale) Dj Set



Ad aprire la prima serata di musica ci saranno PAT SMITH e GOLDMEMBER.



I PEDESTRIANS porteranno sul palco del festival il loro reggae pop che negli ultimi anni ha illuminato importanti festival europei, primo tra tutti il Montreux Jazz Festival. Protagoniste saranno le sunny vibes dell’ultimo album Flavour.



“There are no limits to what we can do as a band, musically and creatively. We see ourselves in 20 years’ time still doing this. We’re in it for the long haul. We want to change the course of history”: parola dei WILL AND THE PEOPLE. Dopo un 2018 ricco di soddisfazioni, tra cui un tour insieme agli Sticky Fingers e diversi concerti in giro per l’Europa, la band britannica torna in Italia con il suo melting pot musicale fatto di rock, ska e reggae.



Spazio poi agli STICKY FINGERS, tra i nomi più illustri del recente export musicale australiano e del panorama indie rock. Dopo l’affermazione internazionale arrivata tra live sparsi in tutto il mondo e decine di milioni di stream su Spotify e di view su YouTube, il ritorno discografico con Yours To Keep (2019) ha rinnovato il percorso musicale del gruppo, protagonista di una serata destinata a essere uno degli appuntamenti imperdibili per gli amanti dell’indie rock.



Infine BEBO de Lo Stato Sociale darà vita a un dj set unico che chiuderà la prima serata del festival. Dopo i primi furori techno e la passione per l’ondata minimal di inizio millennio, con l’età approda a territori più caldi prediligendo produrre e selezionare suoni house, disco e funk. Nel 2009 con Alberto Cazzola e Lodovico Guenzi fonda Lo Stato Sociale a cui poco dopo si aggiungono Francesco Draicchio ed Enrico Roberto. Nel corso della carriera diventano un riferimento nel panorama musicale italiano. “Quando suona sorride raramente ma si diverte molto.”



3 AGOSTO:

B. PUNTATO, STARFISH, ERIO, ESPAÑA CIRCO ESTE, MELLOW MOOD, CACAO MENTAL



Il 3 agosto i primi protagonisti saranno B. PUNTATO e STARFISH.



Con ERIO ci sarà il suo ultimo disco Inesse, uscito il 20 aprile 2018 per Kowloon/La Tempesta International. Un album contemporaneo, dominato da un’elettronica fluida e distorta contaminata da atmosfere R'nB e Hip Hop. La voce del cantautore, sfruttando i registri più disparati, si stratifica in infinite armonie e contrappunti reminiscenti di musica orientale. Un disco di storie brevi e frammentate: una collezione di momenti (viaggi così come relazioni) che, anche se destinati a finire in breve tempo, continuano comunque a vivere.



Appena 5 anni di attività e sono più di 500 i concerti in Italia ed Europa per gli ESPAÑA CIRCO ESTE. La musica degli E.C.E. è Latin Pop Punk, è Tango, è Cumbia, è Reggae che esplodono dal vivo attraverso una ritmica potente e distorta. Un sound unico ribattezzato Tango-Punk. Tutto ha inizio nel 2013 quando la band pubblica l’E.P. IL BUCATESTA, andato più volte in ristampa senza alcuna distribuzione e promozione ufficiale e con più di 114 concerti lungo tutta l'Italia e Spagna. Il loro ultimo album, Scienze Della Maleducazione, è uscito in Italia il 20 gennaio 2017 per Garrincha Dischi e ha dato il via a un tour europeo prolungatosi per tutto il 2018.



I MELLOW MOOD nascono a Pordenone nel 2005. Negli ultimi anni si sono affermati come uno dei nomi più importanti del panorama reggae europeo. Giunti ormai al quinto album (“Large”, 2018), possono vantare una consolidata attività live, avendo partecipato ad alcuni dei festival più importanti di Europa e Americhe, come il Rototom Sunsplash (Spagna), California Roots (USA) e Jamming Festival (Colombia). Dal 2015 curano La Tempesta Dub, sub-label dell’omonima e più conosciuta etichetta indipendente italiana.



CACAO MENTAL è un progetto che fonde cumbia, musica elettronica e psichedelia, in canzoni che avvicinano la tradizione musicale latino-americana ad una sonorizzazione cinematica e ballabile insieme. Nati nel 2014, nel 2017 la band ha cominciato a portare dal vivo la miscela efficace di strumenti elettrici, acustici ed elettronici, in uno show tracciato dal debut album Para Extrañas Criaturas e che sta facendo ballare tutta Italia.



