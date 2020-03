Ludoteche online: giochi, passatempo e attività per i bambini e le famiglie che restano a casa

Per le tantissime famiglie che affrontano la quarantena una questione importantissima è legata ai più piccoli e a quanto sia difficile di questi tempi tenerli impegnati e non farli annoiare. Per questo motivo e per andare incontro alle non poche difficoltà dei tanti genitori italiani, i Family Entertainment Centers YOUNGO hanno lanciato le Ludoteche on line.



Alessandro Lama, responsabile comunicazione dei Family Entertainment Centers YOUNGO, che presenta l'iniziativa: «Per ovvie ragioni le ludoteche sono chiuse in questi giorni, ma siamo sempre in collegamento con la nostra squadra di ragazzi educatori. Così, siccome non sappiamo stare fermi e ci mancano i ‘nostri’ bambini, abbiamo pensato di fare qualcosa per loro, i loro genitori e tutte le famiglie italiane confinate in casa. È difficile tenere bimbi piccoli, piccolissimi e meno piccoli, 24 ore al giorno dentro casa. Allora abbiamo escogitato di suggerire loro, tramite i nostri canali social e il nostro sito, piccoli giochi, passatempo, attività... per passare il tempo in allegria e, possibilmente, anche in modo educativo».



Un modo per intrattenere i bambini e - perché no - anche i genitori, consentendo loro di svolgere un'attività insieme: «Da sempre il programma delle nostre ludoteche YOUNGO si fonda sul cosiddetto edutainment: divertimento formativo. In particolare adoro le letture degli albi illustrati di Ilaria Di Donna, un’educatrice che collabora con noi e che per questo periodo legge per tutti o piccoli una selezione di classici della letteratura infantile. Irresistibile anche per i grandi». Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA