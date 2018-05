Londra, boom di turisti a Windsor dopo il Royal Wedding: il Telegraph fa la lista delle 10 cose da non perdere

Dove sono ambientate le serie tv? Le città americane più usate da sfondo

Nei giorni passati le strade di Windsor erano colme di gente visto l'evento che ha portato alla piccola cittadina fuori Londra gli occhi di tutto il mondo. Ma una volta andate via personalità e telecamere Windsor resta una caratteristica cittadina turistica. Il telegraph riassume così le dieci cose da vedere a Windsor:Il primo motivo per visitare Windsor è il castello. Sul castello abitato più grande al mondo c'è molto da scoprire così come per gli amanti della storia. Fondata da Guglielmo il Conquistatore nell'XI secolo, è stata la dimora di 39 monarchi.Se vai a Windsor da Londra, la prima cosa che noterai è quanto verde c'è. Con il Tamigi che scorre attraverso la città, l'atmosfera è decisamente pacifica. Gli Alexandra Gardens si affacciano sul fiume e in estate viene eretta la ruota di Windsor - la Royal Windsor Wheel - che offre splendide viste sulla città e sul castello.Windsor ospita due famosi ippodromi: Ascot e Royal Windsor. Il primo ospita uno degli eventi sportivi più popolari del Regno Unito. Il Royal Meeting, che si tiene ogni anno a giugno, vede i migliori cavalli da corsa del mondo competere per oltre 7,3 milioni di sterline in premi in denaro.Se hai bambini al seguito, una visita a Legoland è d'obbligo. Con una varietà di terre da scoprire, come Duplo Valley con il suo parco acquatico, Knights Kingdom con il suo castello, Adventure Land con il suo giro sottomarino e Lego Ninjago con la sua corsa 4D interattiva, c'è molto da fare per far divertire i bambini.La prestigiosa scuola ha visto una serie di reali sul suo trofeo d'onore, compresi i principi William e Harry, così come numerosi primi ministri britannici, il romanziere Henry Fielding e il poeta Percy Shelley. Per coloro desiderosi di esplorare la storia accademica del college, è possibile visitare il Museo di Eton Life, Museo di Antichità e il Museo di Storia Naturale.Una dimora signorile è un altro tesoro per gli appassionati di storia. Risalente al 15 ° secolo, Dorney Court è un tipico maniero Tudor. Giardini ben curati e siepi di fiori circondano la casa - di proprietà della famiglia Palmers - che è aperta al pubblico ogni pomeriggio nel mese di agosto e nei giorni festivi di maggio e nei domeniche precedenti.Questa tenuta si trova all'interno del Home Park del Castello di Windsor. Frogmore House ha recentemente fatto notizia come ambientazione per le foto di fidanzamento del Principe Harry e Meghan Markle. La casa appartiene alla famiglia reale poiché è stata donata alla regina Carlotta da suo marito Giorgio III e la passione della regina per la botanica è evidente nell'arredamento di questa tenuta. È aperto al pubblico solo per tre giorni all'anno, dal 5 al 7 giugno 2018.Se stai cercando qualcosa di diverso, la fabbrica di birra Windsor & Eton si trova nel centro della città. Inaugurato nel 2010, il birrificio offre ora tour privati, tour aziendali e il Brew Masters Tour. Ha anche un negozio dove puoi comprare una bottiglia di birra del marchio.Se vuoi vedere tutti i luoghi senza spendere tanto, l'Heritage Walking Trail ti porterà oltre il castello, attraverso il Tamigi, fino all'Eton College e lungo le tortuose strade della città. Il percorso disponibile mette in evidenza vari punti di interesse e si può anche camminare lungo il Tamigi, con il tratto da Hurley a Runnymede particolarmente piacevole.Il suo Heritage Centre racconta la storia della città attraverso il fiume, le strade e le ferrovie, tra cui la costruzione del primo ponte di legno sul Tamigi nel 1250 e il ponte ferroviario di Maidenhead di Brunel nel 1838. C'è anche un simulatore dove puoi guidare uno Spitfire nelle campagne inglesi.