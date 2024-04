La palestra John Reed di Mestre ospita la mostra “Picasso Celebration” , a sostegno del progetto sociale della Scuola d’Arte Bergognone

Dopo meno di un anno dall’evento di Trieste, la palestra John Reed Fitness di Venezia Mestre celebra l'arte e la solidarietà attraverso la mostra "Picasso Celebration", dedicata al fondatore del Cubismo. Questo evento si è tenuto in omaggio alla vocazione artistica del marchio e in concomitanza con l'apertura della 60esima Biennale d'Arte di Venezia. L'esclusiva collaborazione ha coinvolto il marchio John Reed Fitness, il Museo Folligeniali e la Scuola d'Arte Bergognone, conosciuta per il suo impegno in un progetto sociale di terapia artistica per giovani in difficoltà. L'evento ha offerto l'opportunità di scoprire il fascino e la profondità dell'arte di Picasso attraverso riproduzioni fedeli delle sue opere più famose, in un ambiente che fonde fitness, musica e creatività artistica.

Samuele Frosio, Co Amministratore Delegato di RSG Group Italia, ha commentato: "Siamo orgogliosi di celebrare nella John Reed Fitness di Venezia il genio spagnolo con la mostra 'Picasso Celebration'. Questo evento unisce creatività e impegno sociale, con la Scuola d'Arte Bergognone che promuove la terapia artistica per persone fragili. - Continua - Invitiamo tutti a scoprire l'influenza globale di Picasso e a sostenere questa meravigliosa iniziativa visitando la mostra, che è un'opportunità unica di esplorare l'universo creativo del Maestro." Clelia Patella, madrina dell’evento di inaugurazione, ha enfatizzato l'importanza della creatività come ponte tra culture e generazioni: “La creatività è un linguaggio universale che unisce generazioni, manifestandosi nell'arte.

Ogni sabato, a partire dal 20 aprile, sarà possibile accedere gratuitamente alla mostra, prenotandosi qui: (https://www.eventbrite.it/e/picasso-celebration-tickets-880720427507?aff=oddtdtcreator). Con il successo già ottenuto a Trieste l'anno scorso, questa nuova esposizione segna l'inizio di una lunga e fruttuosa collaborazione tra arte, sport e comunità. A testimonianza di questo, la presenza all’evento del Vice Sindaco di Venezia Andrea Tomaello.

La Scuola d'Arte Bergognone continua a essere un baluardo nella promozione dell'arte come strumento di recupero e socializzazione che incorpora l'arte come una componente centrale della vita quotidiana.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA