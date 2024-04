Gardaland, nuova stagione: standing ovation per lo show !MPOSSIBILE al Gardaland Theatre

La 49° stagione di Gardaland, inaugurata lo scorso marzo, si è dimostrata, fin dal primissimo giorno, da standing ovation. Ecco qualche informazione in più sullo spettacolo che ha sorpreso tutti i visitatori.

Gardaland, lo spettacolo da standing ovation

Al Gardaland Theatre !MPOSSIBLE - lo show di magia novità dell’anno - ha rapidamente conquistato il suo posto come uno dei momenti clou dell'esperienza al Parco divertimenti. In meno di 30 giorni dalla prima, lo spettacolo ha catturato l'attenzione e l'entusiasmo del pubblico con una serie di ovazioni che si sono susseguite in tutte le date. Tanti i motivi che ne hanno decretato il grande successo: !MPOSSIBLE è uno spettacolo pensato e realizzato appositamente per un pubblico variegato. Le sue atmosfere futuristiche, il ritmo incalzante, i numeri di magia unici al mondo e le illusioni altamente spettacolari in stile Las Vegas, lo rendono uno spettacolo sorprendentemente immersivo, in grado di coinvolgere sia grandi che bambini grazie anche ai tanti effetti speciali e alla presenza sul palco dell’intero corpo di ballo, oltre al mago e alla sua assistente.

Paolo Carta, Shows & Entertainment Manager di Gardaland, che di questo spettacolo è interprete, produttore e regista e che ne ha curato personalmente ogni aspetto, dalle musiche alle scenografie, dalla messa in scena alla regia, ha commentato: «Questo straordinario risultato, frutto della dedizione e del talento del team, testimonia l'enorme interesse e l'apprezzamento dei visitatori per l'esperienza offerta. Ogni standing ovation è un riconoscimento tangibile della qualità dello spettacolo e, per me e per tutti i miei ragazzi rappresenta, ad ogni replica, un’iniezione di entusiasmo, la conferma che stiamo lavorando bene, coinvolgendo il nostro pubblico e rendendolo protagonista di grandi avventure fantastiche». Tra gli ingredienti di successo dello show, vi è proprio l’esperienza decennale dello stesso Carta come artista mago e illusionista ma, soprattutto, come designer di illusioni originali e uniche in tutto il mondo e consulente esperto di effetti speciali. «Gli straordinari numeri di !MPOSSIBLE rappresentano la summa delle esperienze acquisite in anni di lavoro per grandi personaggi dello spettacolo, illusionisti di vari Paesi, produzioni televisive, nonché musical internazionali e film per il cinema», racconta Carta.

Gardaland e i sui show, un'esperienza imperdibile

!MPOSSIBLE non è solo uno spettacolo di magia e grandi illusioni bensì è un'esperienza straordinaria che porta gli oltre 1.300 spettatori in Teatro in un viaggio incredibile attraverso una narrazione priva di parole, lasciandoli stupefatti.

La vera grande magia, quindi, non è solo la sparizione di una motocicletta e del suo pilota, chiusi in una gabbia e sollevati a ben 5 metri dal suolo, ma il coinvolgimento di tutti gli Ospiti, indipendentemente dall’età, dalla provenienza geografica, in un esercizio d’arte profondamente visuale, uno spettacolo che non va descritto ma vissuto. Ma lo show !MPOSSIBLE non è l’unico successo in palinsesto: i nuovi spettacoli e le coinvolgenti street animation del Resort hanno già raggiunto numeri da record.

Intramontabile ma sempre rinnovato il Welcome Show, al mattino, con la simpatica mascotte Prezzemolo, accompagnata dal suo corpo di ballo, sullo sfondo di colori arcobaleno, rappresenta il primo momento di una giornata all’insegna del divertimento, un emozionante momento di aggregazione dove tutti gli Ospiti, dopo un corale countdown, danno il via alla loro giornata. Meraviglia ed incanto assicurato anche con 1…2…3…PUFF!, spettacolo di incredibili numeri di micromagia dedicati ai più piccoli al Teatro della Fantasia.

Presso la storica Nave dei Corsari, gli ospiti assistono ad uno spettacolo mozzafiato che li trasporta nel cuore dell'azione pirata con Taylor – La regina dei mari. Il galeone pirata "La Luna Splendente" ha perso la rotta ma il suo capitano Taylor, nota a tutti come la Regina dei Mari, avvista un'isola sconosciuta e vi conduce la sua ciurma di sole donne… e Brillo, il simpatico mozzo. Straordinari musicisti live, incredibili acrobati e danze sfrenate dal ritmo incalzante raccontano la nuova grande peripezia di queste donne il cui destino è il mare, la libertà e le mille avventure.

Nell'immancabile Area West del Parco, il Buffalo Stage ospita The Country Band-Hits l’esibizione live di country music più coinvolgente della storia. Con solo poche note è possibile sentirsi un vero cowboy nel saloon del deserto dell’Arizona mentre due coraggiosi sceriffi sorvegliano l'area, mantenendo viva l'atmosfera del selvaggio West. Infine, nella suggestiva piazza Jumanji, un viaggio fra terre esotiche grazie alle energiche prestazioni di acrobati tanzanesi, che invitano i presenti a partecipare a balli tipici, creando momenti indimenticabili di divertimento e intrattenimento per grandi e piccini.

Con la sua ampia offerta di intrattenimento, il Parco Divertimenti, la Miniland di LEGOLAND® Water Park Gardaland, Gardaland SEA LIFE Aquarium e i tre hotel quattro stelle, si riconferma come destinazione ideale per il lungo ponte del 25 aprile e del 1° maggio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA