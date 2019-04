Città della Pieve, eventi e non solo per tutto il week-end di Pasqua

Pasqua, 25 aprile e Primo Maggio: maxi ponte in arrivo per 10 milioni di italiani

Il National Geographic l’ha segnalata fra le mete imperdibili del Belpaese. In effettiè un luogo dal fascino magico e dalla storia gloriosa, dove per il fine settimana pasquale sono in programma tanti eventi dedicati ai turisti che vorranno raggiungere quest’angolo dell’Umbria.E’ il caso della Mostra Mercato dei prodotti Agro-Alimentari e Artigianali, che il 20, 21 e 22 aprile vedrà protagonisti 50 espositori che proporranno le eccellenze produttive del panorama nazionale e le produzioni dell’arte e dell’ingegno: partendo dai prodotti umbri come tartufo, olio, vino, zafferano, prodotti di norcineria e lenticchie, si potrà compiere una sorta di piccolo tour tra le delizie dell’intero Stivale. Al contempo, nei locali della Taverna di Palazzo Orca, il Terziere Borgo Dentro metterà in scena i Quadri Viventi: in uno scenario suggestivo e irreale, ogni sala rappresenterà una scena della vita e storia di Gesù, dall’Ultima Cena alla Passione, dalla Morte alla Resurrezione, con oltre 40 figuranti immersi in un’ambientazione che cambia a ogni edizione.Il lunedì di Pasquetta, si potrà partecipare alla visita guidata al Pozzo del Casalino, un’antica cisterna medievale di raccolta delle acque: accompagnati da esperti del CAI, ci si calerà in tutta sicurezza lungo i 37 metri di profondità, quindi si percorrerà un cunicolo che condurrà all’uscita alla fonte delle Cannelle, fuori dalle mura della città. Per tutti e tre i giorni del weekend di Pasqua si potrà inoltre visitare il Museo Civico Diocesano di Santa Maria dei Servi, che conserva i reperti della Tomba Etrusca rinvenuta in Località San Donnino e propone un’importante collezione pittorica Manierista del ‘600, mentre presso lo Spazio Kossuth ci sarà spazio per l’arte contemporanea con la mostra “Mitopoiesi”.Terminate le festività pasquali, giusto qualche giorno di attesa e si potrà ripartire in occasione del ponte del 25 aprile. A Volta Mantovana la Mostra Nazionale dei Vini Passiti e da Meditazione proporrà dal 25 al 28 aprile le degustazioni guidate alla migliore selezione di vini passiti delle Regioni italiane, immersi nelle magiche atmosfere del cinquecentesco Palazzo Gonzaga. Il 28 aprile a Tassullo, in provincia di Trento, si saluterà l’arrivo della primavera con la “Quattro Ville in Fiore”, che proporrà uno splendido percorso tra i meli in fiore della Val di Non. A Fermignano (Pesaro e Urbino) infine, dal 25 al 28 aprile torneranno i festeggiamenti per lo storico Palio della Rana, tra rievocazioni storiche, giochi medievali, sbandieratori e cene nelle taverne.