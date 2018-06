WhatsApp: dai video agli stickers, tutte le novità in arrivo

Un'interessante preview per sapere come saranno glicheha intenzione di introdurre in futuro, seguendo l'esempio della concorrenza come già avvenuto con le gif.WhatsApp, in ordine cronologico, è stata l'ultima a introdurre le gif, che erano già presenti, ad esempio, su Telegram, WeChat, Line e Messenger. Ora, per adeguarsi all'offerta dei principali competitors, gli sviluppatori sono pronti a introdurre la possibilità di usare in chat gli, in modo del tutto analogo a quanto avviene già per le emoji e per le gif.Dopo i primi accordi con alcuni fornitori (come d'altronde era già avvenuto per la collaborazione con Tenor per le gif), sono comparsi i primi stickers, ma non per tutti. Solo alcuni 'tester' possono già vedere le prime immagini e, come riporta il portale specializzato WABetaInfo , è escluso che gli stickers possano essere disponibili già nei prossimi giorni. Occorreràe la pubblicazione dei prossimi aggiornamenti: al momento, non c'è alcuna data precisa.