Buoni propositi per “il Lunedì”

di Maddalena Messeri

Il “diritto alla felicità” gli americani l’hanno inserito nella Dichiarazione d’Indipendenza già nel 1776. Oggi come allora la speranza di una vita migliore accompagna donne e uomini, ci ritroviamo con un nuovo anno da iniziare e qualche buon proposito in più. Questo lunedì 8 gennaio possiamo infatti definirlo come il “Lunedì”, quello con la L maiuscola, il più lunedì di tutti i lunedì. Ovviamente il tormentone “anno nuovo, vita nuova” ce lo siamo ripetuti già abbastanza e ora, per chi ci crede davvero, è arrivato il momento dell’azione. In Italia oltre 265 mila persone hanno affidato al proprio profilo Instagram i #buonipropositi: tra i più popolari c’è quello di @calendariocinico “Il mio proposito dello scorso anno era bere meno, me ne sono posta uno più realistico tipo cavalcare un drago”, @iamclaudiopiccinelli con “Non volevo iniziare il 2024 con i problemi del 2023 - Beati voi io ho iniziato il 2024 con i problemi del 1999” ma anche @andreafilocomo con “Tra i buoni propositi del 2024 non tradire mai tre cose: te, il tuo cuore e i tuoi sogni”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA