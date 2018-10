Maker Faire Rome, evento di apertura: la diretta video

«Come primo cittadino di Roma, sono orgogliosa di ospitare questa fiera a Roma e di star traghettando l'amministrazione nell'era digitale». La sindaca Virginia Raggi ha inaugurato la sesta edizione di Maker Faire, parlando alla conferenza d'apertura “Groundbreakers. Pioneers of the future”. «Abbiamo digitalizzato l'amministrazione, abbiamo reso il sito più rispondente e adatto a tutti i supporti, abbiamo iniziato a creare rapporti diretti di partecipazione con i cittadini, attraverso moltissime consultazioni – l'ultima su piazza dei navigatori - per dialogare con i cittadini, stiamo introducendo il 5g nella città nella mobilità intelligente, nella sicurezza, nella cultura – afferma la sindaca - stiamo lavorando per rendere l'amministrazione sempre più digitale attraverso la prima alfabetizzazione, con i punti Roma Facile, già 26 in città, in cui le persone che non sanno utilizzare il computer possono imparare e dialogare con amministrazione e con il mondo.Tutto quello che c'è qui può essere strumento ulteriore per far crescere nostre imprese, sia per implementare sistemi che amminsitrazione può utilizzare». Tra le tematiche centrali della sesta edizione della Maker Faire, l'economia circolare è quello su cui la sindaca Raggi pone maggiormente l'attenzione: «Ci consentirà di ribaltare il concetto di economia come l'abbiamo conosciuto - prosegue Raggi - è sostanzialmente un modo di produzione che non prevede scarti, ma il riutilizzo continuo della materia. Gli oli usati possono essere utilizzati per produrre il carburante, questo è un esempio di come ogni prodotto può avere nuova vita. Questo per me è il futuro. Stiamo lavorando sul riutilizzo del compost, ottenuto dai rifiuti organici che produciamo quando cuciniamo. Anche le plastiche possono avere nuova vita. Tutto può essere riutilizzato per ricominciare. È la direzione dove stiamo andando e dove sta andando anche il Ministero».Maker Faire Rome è anche un'opportunità per le piccole e medie imprese di visionare soluzioni che possono aiutare le botteghe artigiane e i piccoli imprenditori a crescere: «Il tessuto imprenditoriale di Roma formato da Pmi e botteghe artigiane – conclude Raggi - Qui è rappresentata una bottega 4.0, ossia una bottega che fa parte della tradizione imprenditoriale romana che utilizza la tecnologia per aprirsi ai mercati, per avere occasioni di interazione e scambio con il resto del mondo e con gli utenti. La tecnologia può aiutare tessuto il imprenditoriale romano ad avere uno slancio in più».