HomePod Mini, arriva in Italia lo smart speaker di Apple

Apple fa il suo ingresso nel mondo degli smart speaker in Italia. In ritardo, molto, rispetto al mercato, di fatto dal 25 novembre, HomePod mini arriva nel nostro paese ad un prezzo di lancio di 99 euro e, come gli ultimi device di Cupertino, è disponibile in diversi colori, cinque per l'esattezza (bianco, grigio, giallo, blu e arancione).

Il piccolo speaker wireless, soppianta così HomePod, che Apple aveva lanciato ormai 4 anni fa, ma visto lo scarso appeal nel mercato, è andato fuori produzione senza mai fare il suo ingresso in Italia. Con la versione minion, la company americana ci riprova ad aggredire un mercato saturo di device di questo tipo. L'HomePod in un formato più piccolo si potrà ordinare online sugli store di Apple.

Dal punto di vista del design la "palla" di Apple non è innovativa, una forma già vista, ma piccola nelle dimensioni; alto poco più di 8 cm, in cima ha una superficie touch, con i tasti del volume, che mostra i tipici colori in gradazione di Siri quando si attivano i comandi vocali. Molto curata la parte audio, con un sistema di diffusione di musica e voce a 360 gradi, che se aggiunto ad altri device HomePod mini nelle varie stanze dell'abitazione consente di riprodurre audio dalla stessa sorgente, come già fanno Alexa e Google. Niente di nuovo anche qui.

Per poterlo usare occorre avere un iPhone o iPad e si comanda tramite l’app Casa dà l'accesso alle funzionalità dell’HomePod sia per la domotica che per la riproduzione della musica. Su HomePad Mini ovviamente c'è il wi-fi, per ottenere informazioni e notizie in tempo reale, anche se il collegamento con gli altri device Apple avviene tramite AirPlay.

