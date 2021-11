Il numero di profili fake su Instagram, soprattutto nell'ultimo anno, è aumentato esponenzialmente. Per venire incontro alle continue lamentele da parte degli utenti e rimuovere le fastidiose presenze, l'app ha deciso di pensare a una soluzione originale: un video selfie. Foto: Shutterstock - Music: 'Perception' from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> PER USARE WHATSAPP SERVIRA' LA CARTA D'IDENTITA'

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Novembre 2021, 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA