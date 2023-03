Instagram, nuovo boom di sms per rubarvi l'account: come evitare le truffe

di Redazione web

Instagram, ci risiamo: nuovo boom di sms per rubarvi l'account. Ecco come evitare le truffe. Tutto inizia con un messaggio privato, spedito da un vostro amico o conoscente che più o meno vi chiede se avete mai ricevuto un sms con un link da Instragram (del tipo https://ig.me/... con scritto di non condividerlo Don't share it), spiegandovi che ha dei problemi con il suo account Instagram (tipo «non mi permette di entrare nel mio profilo e devo contattare due amici che possono aiutarlo ricevendo un link», oppure «hanno inviato a tutti i miei follower lo stesso messaggio via sms, per favore copia il link e inviamelo immediatamente, è un link di hacking, posso segnalarlo subito...»).

Attenzione: non condividete il link all'interno del messaggio sms

E qui sta la truffa: vi chiedono di condividere quel contenuto ricevuto via sms. Si tratta di un link inviato da Instagram per accedere al proprio account, link che non andrebbe mai condiviso proprio per evitare che vi rubino il profilo.

Il link ricevuto via sms permette, infatti, di fare login tramite app senza necessità di inserire la password.

Cosa succede se invio quel link

Se avete inviato quel link ricevuto via sms da Instagram a qualcuno sappiate che chi ha ricevuto quel contenuto sarà in grado di entrare nel vostro profilo. Cosa fare? Potete controllare se ci sono stati accessi non autorizzati nelle impostazioni dell'app, che comunque via email vi ha comunicato l'accesso anomalo da una posizione e da un device (smartphone o tablet) che usualmente non utilizzate per accedere a Instagram. Che fare allora? Cambiate immediatamente la password.

Non solo. Instagram vi chiederà se siete stati voi ad aver effettuato quell'accesso che il sistema ha rilevato come sospetto. Se rispondete che non eravate stati voi ad affettuare quell'accesso scatteranno delle procedure per difendervi dall'accesso malevolo (hacker), come, ad esempio, confermare con dei codici ricevuti via email o via smartphone la vostra identità.

Non tutto, dunque, è perduto: il tempo non gioca a vostro favore ma se vi rendete conto che qualcosa non va agite subito: cambiate la vecchia password, scegliendone una nuova che contenga l'accorgimento di inserire caratteri maiuscoli e minuscoli, numeri e simboli come, ad esempio, *, #, ?, !, etc.

Ricordatevi, infine, che chi vi chiede un codice, un link ricevuto via sms o via email, può avere lo scopo di impossessarsi dei vostri dati e delle chiavi di accesso dei vostri profili social, dei vostri dati sensibili e non solo.

