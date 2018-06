Facebook, l'associazione di consumatori chiede 200 euro di risarcimento per ciascun utente

«Privacy violata, class action contro Facebook per risarcire gli utenti italiani»

«Considerando tutti i benefici commerciali ottenuti grazie ai dati dei suoi utenti, ci sembra giusto che per ili proprietari didebbanodi almenochiunque sia in possesso di un account attivo». Nel mondo si stanno moltiplicando le richieste, da parte di, di indennizzi reclamati nei confronti del social network fondato da Mark Zuckerberg, per lo scandalo dell'uso indebito di dati personali da parte del social network e di Come riporta 20minutos.es , gli ultimi in ordine di tempo ad avanzare una richiesta ufficiale di risarcimento sono alcuni consumatori spagnoli, che hanno seguito l'esempio di altre associazioni analoghe, in Italia e nel mondo. «ha violato lepersonali perché non ha chiesto espressamente l'autorizzazione al trattamento dei dati» - si legge in un comunicato della Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) - «Abbiamo lanciato questa campagna per far sì che tutti i 26 milioni di utenti Facebook insiano tutelati. Le aziende non possono continuare a disporre e beneficiare dei loro dati senza alcun».