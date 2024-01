Sinner, quando gioca contro Rublev? Orario e data dei quarti di finale degli Australian Open

di Redazione web

Jannik Sinner porta avanti il sogno di vincere il primo slam della carriera. Il prossimo ostacolo nella strada verso la conquista degli Australian Open si chiamo Rublev. Il russo ha battuto l'idolo di casa De Minaur in cinque set e sfiderà il campione italiano.

Il match dei quarti di finale tra Sinner e Rublev è stato programmato come secondo match della sessione serale di martedì 23.

I due si sfideranno intorno alle 11 di martedì, orario decisamente più comodo per seguire l'altoatesino in Italia. Il vincitore in semifinale troverà uno tra Djokovic e Fritz.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Gennaio 2024, 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA