Sinner, la partita con Rublev alle 23 (locali): finirà a notte fonda. Bertolucci: «Assurdo giocare a quest'ora»

Dopo una settimana di alzatacce, i tifosi di Sinner in Italia possono gioire per l'orario del match con Rublev, che comincerà alle 13. La partita dell'altoatesino con Rublev chiude il programma degli Australian Open di martedì. I due giocatori scendono in campo alle 23 locali. Significa che il match, che prevede un minimo di tre set, finirà a notte inoltrata.

L'orario ha scatenato qualche polemica. «Riescono nell’impresa assurda di far iniziare un quarto di finale slam alle 23!», commenta ironico il commentatore ed ex tennista Paolo Bertolucci. Sono tanti i commenti social sulla decisione: «È una follia, come fanno a riposare?», commenta un utente. Lo scorso anno Sinner aveva lasciato il torneo di Parigi, proprio come segno di protesta per gli orari proibitivi. Dovesse battere Rublev, sfiderà Djokovic in semifinale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Gennaio 2024, 12:33

