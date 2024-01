Sinner, il retroscena svelato al Tg1: «Stavo per lasciare il tennis per dedicarmi allo sci, non volevo più giocare»

di Redazione web

Jannik Sinner è l'uomo del giorno. Dopo aver vinto il primo slam della carriera, gli Australian Open, è stato intervistato dal Tg1 e ha svelato un retroscena del suo passato. Nel parlare dei suoi genitori, Sinner ha raccontato un momento di "debolezza" risalente all'adolescenza.

Sinner: «Auguro a tutti di avere genitori come i miei, mi hanno lasciato la libertà di scegliere senza pressioni»

«I miei genitori mi hanno insegnato dei valori importanti, soprattutto fuori dal campo. Sono straordinari, non vedo l'ora di abbracciarli. Non ho mai parlato di loro così perché non gli piace finire sui social, ho aspettato il momento giusto. Un anno ho detto: non voglio più giocare così tanto a tennis e voglio dedicarmi allo sci. Loro mi hanno detto "va bene". E dopo le sconfitte mi dicevano "non è successo niente, era solo una partita". Mi hanno tolto la pressione. Quando stavo perdendo ho pensato a tutte le persone che mi guardavano e ho detto: non posso perdere così», ha detto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 20:42

