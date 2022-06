Roland Garros, ragazza invade il campo e si incatena alla rete: portata via dalla security. Cos'è accaduto

Fuori programma al Roland Garros di Parigi, dove una ragazza, un'attivista ambientalista, è piombata in campo durante la semifinale tra Cilic e Ruud e si è incatenata alla rete. La giovane aveva una maglietta con la scritta "We have 1.028 days left" ("Ci rimangono 1.028 giorni"), ed è stata poi portata via dalla security, che ci ha messo più di qualche minuto a 'liberarla' dalla rete a cui si era legata. «Sono entrata in campo perché non possiamo più tacere di fronte all'emergenza climatica», ha detto.

