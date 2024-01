Djokovic ha ammesso di avere un "rapporto speciale" con un albero di Melbourne

di Alessia Di Fiore

Durante una conferenza stampa post-partita degli Australian Open, il tennista Novak Djokovic ha rivelato di essere particolarmente legato a un albero presente ai Botanical Gardens, nel cuore della città di Melbourne. In questi giorni Nole è impegnato proprio in Australia per il primo Slam stagionale.

«C'è un albero in particolare con cui ho avuto un rapporto speciale, per così dire, negli ultimi 15 anni», ha affermato il campione.

Djokovic e il rapporto con l'albero australiano

A quanto pare Novak Djokovic, ogni volta che soggiorna a Melbourne si reca ai Botanical Gardens per fare visita al suo albero, di cui non ha però voluto fare il nome: «Mi sono legato a quell’albero.

Poi il tennista continua: «Immaginate quanta energia e quanta saggezza ha! Sono così contento di poter trascorrere del tempo a contatto con la natura. Gli vado vicino, sento di essere connesso con lui. E questa cosa mi fa stare bene», ha aggiunto il tennista, che infatti ha spiegato di andare dal suo albero proprio con lo scopo di meditare.

