Arthur Cazaux sviene in campo a Miami, paura per il tennista francese, soccorso e trasportato in sedia a rotelle

Momenti di paura a Miami durante le qualificazioni del Masters 1000 di tennis. Il francese Arthur Cazaux, che nei giorni scorsi era stato sconfitto da Matteo Berrettini a Phoenix, è crollato in terra mentre attendeva il servizio dell'avversario, il connazionale Harold Mayot.

Tough scenes in Miami.. Cazaux fainted and was forced to retire.. pic.twitter.com/P16JfMAFIY — 🎾💚 (@Tennis4everrr) March 18, 2024

Paura a Miami, Cazaux sviene in campo

Momenti di incredulità sul campo perché per diversi secondi nessuno ha mosso un dito, come nulla fosse successo. Poi la corsa del medico e del giudice di sedia per soccorere il giocatore, svenuto in terra e in preda agli spasmi. Cazaux è stato trasportato via a bordo di una carrozzina.

