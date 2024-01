Flavio Cobolli, sogno Australian Open: elimina Jarry (testa di serie numero 18) e vince la sua prima partita in uno Slam. Ok anche Musetti

di Redazione web

È un sogno, ma non svegliatelo. Flavio Cobolli, tennista romano 21enne all'esordio agli Australian Open, a Melbourne vince la sua prima partita in uno Slam in carriera eliminando la testa di serie numero 18 del tabellone, il cileno Nicolas Jarry, al quinto set dopo 4 ore: 6-4, 3-6, 6-3, 2-6, 7-5. Al secondo turno troverà il russo Kotov. L'azzurro classe 2002, che non era entrato nel main draw per un solo posto, per la prima volta ha battuto un Top 50. Un successo incredibile per Cobolli, che da giovanissimo ha giocato anche a calcio nella Roma (di cui è rimasto tifosissimo) salvo poi scegliere il tennis. Nel quinto set è stato a un solo game dalla sconfitta ma ha piazzato un controbreak sul 5-4 Jarry che nello stesso game aveva subito un penalty point dopo aver perso una pallina dalla tasca durante lo scambio. Bellissima l'esultanza, che è corso ad abbracciare il papà e i suoi tifosi in tribuna a Melbourne.

🎶 Ohhhhh, Flavio Cobolli! 🎶



The Italian world no.100 defeats Chile's Nicolas Jarry in five gruelling sets to reach the second round.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/KH7C7FlwRo — #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2024

Prima volta di Musetti

Una prima volta anche per Lorenzo Musetti, che ha vinto la sua prima partita agli Australian Open dopo oltre tre ore e mezza di battaglia, battendo il francese Bonzi per 7-6(3) 7-6(4) 4-6 6-2, vincendo 6 degli ultimi 7 game.

