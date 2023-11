MotoGP Qatar, le pagelle: Di Giannantonio furioso, Bagnaia arrembante. Martin sofferente

di Daniele Petroselli

Va a Fabio Di Giannantonio il GP del Qatar della MotoGP.

DI GIANNANTONIO - voto 10: un weekend perfetto che arriva a un GP dalla fine e dall'addio ormai sempre più vicino alla MotoGP. Ha seguito come un'ombra Bagnaia e lo ha infilato chirurgicamente a 4 giri dalla fine, andando a prendersi una vittoria meritata. Un messaggio chiaro da parte di un disoccupato che non merita questo ruolo. FURIOSO

BAGNAIA - voto 8,5: dopo una Sprint deludente, si riscatta quando arrivano i punti che pesano davvero. Ma che rischio nel finale per lottare con Di Giannantonio. Per poco non spreca incredibilmente la seconda posizione. Meglio accontentarsi di questo e andare a Valencia con un vantaggio incoraggiante per concedere il bis iridato. ARREMBANTE

MARINI - voto 8: sceglie la morbida davanti e rischia, perché in una gara così lunga è un vero azzardo. Lui però riesce a soffrire e a rimanere con il gruppo dei migliori. Nonostante tutto, davvero una prova convincente e di livello. E chissà se non ci ripenserà a lasciare la Ducati...LOTTATORE

VINALES - voto 7: parte con calma, poi mette in atto un recupero che lo porta solo per poco a sfiorare il podio. Bravo lo spagnolo, a cui manca lo spunto vero per fare il salto di qualità. CONCRETO

BASTIANINI - voto 6,5: inizio difficile, ma poi da metà gara in poi mette in atto una rimonta incredibile, con un ritmo impressionante. Altra prova che mette fiducia per il futuro. MARTELLANTE

M.MARQUEZ - voto 5: prova subito a stare con i migliori ma molla quando capisce che rischia troppo, si fa superare fin troppo facilmente da un Martin in difficoltà, poi lo risupera quasi con stupore prima di tornare a lottare con una Honda davvero difficile da gestire. GENTILE

MARTIN - voto 4: parte e rischia di finire a terra, poi va subito in crisi forse per un problema di gomme inatteso, come successo il giorno prima nella Sprint a Bagnaia. Un vero peccato perché a un passo da Pecco si è visto ricacciato indietro in maniera prepotente. E a Valencia servirà un'impresa. SOFFERENTE

BEZZECCHI - voto 4: un weekend dove ha faticato tanto l'alfiere del team di Valentino Rossi. Sperava in un finale di stagione in crescendo invece sta soffrendo più del dovuto. Mai con un ritmo come i migliori. Gara da dimenticare in fretta. ANONIMO

