MotoGP Portogallo, le pagelle: Martin tambureggiante, Acosta funambolo. Bagnaia affossato

di Daniele Petroselli

A Portimao è Jorge Martin a vincere il GP del Portogallo della MotoGP.

MARTIN - voto 9: prende la testa subito e poi detta il ritmo, che è impressionante per costanza. Nessuno riesce a provarci a superarlo. Davvero una grande risposta dopo la delusione del Qatar. E una testa del Mondiale meritata. TAMBUREGGIANTE

ACOSTA - voto 8,5: alla seconda gara arriva il primo podio. Una gara fatta di sorpassi e guida davvero incredibile. Se è già così dopo un paio di gare, ecco che forse siamo di fronte a un nuovo crac nel Mondiale. FUNAMBOLO

BASTIANINI - voto 8: torna sul podio dopo un bel po' e lo fa con una gara di sostanza, dove nel finale ha tenuto un grande ritmo. Un buon ripartire dopo un'annata difficile. RITROVATO

QUARTARARO - voto 6: con una Yamaha M1 in difficoltà, il francese fa sempre il suo meglio e alla fine, con costanza, riesce comunque a rimanere a lungo con i migliori e poi nella top-ten, che oggi è il livello massimo che può ottenere questa moto. Anzi, forse di più del valore attuale. METRONOMO

BEZZECCHI - voto 6: sta lottando con una Ducati GP23 che non gli si addice proprio. Sta cercando in tutti i modi di adattarla e di adattarsi, ma manca ancora qualcosa. E fa male vederlo fuori dalla bagarre per le prime posizioni uno come lui. Con le cadute nel finale finisce 6° ma cambia poco. IN APNEA

VINALES - voto 5: lotta alla grande con Martin, anche se non riesce mai realmente a impensierirlo. Nel finale fatica un po', subisce il sorpasso di Bastianini e poi non si sa cosa succede. Un problema tecnico a un giro dal termine lo mette fuori. PERPLESSO

M.MARQUEZ - voto 4: parte benissimo lo spagnolo, che prova a mettere in difficoltà subito Bagnaia ma poi, come in Qatar, subisce il sorpasso di un fenomenale Acosta e si accoda a lui, non riuscendo più ad essere così battagliero come prima. Si rianima quando vede Bagnaia in difficoltà, ma finisce con tutte e due a terra. IL SOLITO

BAGNAIA - voto 4: scatto micidiale, pare voler mangiarsi tutti nelle prime curve proprio come in Qatar, non gli riesce ed ecco allora che comincia a faticare. Mostra ogni tanto dei lampi, ma poi cala e prima si fa superare da Acosta, poi nel primo vero duello con Marquez va a terra con lui. Weekend non da campione. AFFOSSATO

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 15:54

