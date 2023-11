MotoGp Valencia, Bagnaia parte male nel weekend decisivo: solo 15esimo nelle pre-qualifiche. Martin lo provoca e lui sbotta

di Redazione web

Pecco Bagnaia parte male nel weekend che assegna il mondiale di MotoGp. A Valencia, l'italiano della Ducati è solo quindicesimo nelle pre-qualifiche e dovrà passare dal Q2 per cercare un posto tra le prime file.

Il suo sfidante Jorge Martin, che deve recuperare 21 punti sui 37 che ci sono in palio, lo provoca "marcandolo" a uomo nei minuti decisivi delle qualifiche. Lui si innervosisce nel box e non trova il tempo per entrare nella top 10. «Decido io quando uscire», ha sbottato.

Il team manager della Ducati Davide Tardozzi ha ammesso la sorpresa per la prestazione sottotono di Pecco: «Non ce l'aspettavamo, dobbiamo trovare l'assetto giusto». Poi, ha bacchettato Martin: «Questo atteggiamento a questo livello non è il massimo». Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 il primo match point per l'italiano, nella gara Sprint.

