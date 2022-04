Davide Locatelli: «Non mi piace questo Milan, troppo meccanico e senza idee»

Dopo 2 settimane a Los Angeles per lavoro, torno operativo anche in ambito sportivo. Oggi si gioca una fetta di campionato a Torino contro il Toro di Juric. Pizza e Milan nel Sunday night con il mio compagno d'avventura Luigi Marchini, massimo esponente del tatuaggio polinesiano. 20.45 si parte. Primo tempo che a conti fatti si apre al 23esimo con il tiro di Calabria, e si chiude pochi minuti dopo con la bella giocata tra Belotti, Brekalo e Ricci. Milan irriconoscibile. Maignan che in apertura di secondo tempo diventa l'uomo ragno e toglie la palla dal sette. Milan che ci prova ancora al 74esimo con Tonali che fa tutto bene, ma il tiro.... ecco già avete capito. Ultima occasione con Messias che recrimina un calcio si rigore al 92esimo, ma l'intervento di Bremer è perfetto sul pallone.

IL MIO COMMENTO: non mi piace questo Milan, troppo meccanico e senza idee. Urge un finalizzatore per la prossima stagione, sennò la pizza della domenica ci rimarrà sempre indigesta.

IL COMMENTO DI LUIGI: ennesima occasione sprecata per tenere a distanza l'Inter, e guadagnare qualche punto sul Napoli che oggi ha perso. Evidenti problemi in fase realizzativa, non possiamo a mio avviso avere così gravi lacune e non riuscire a concretizzare le POCHE occasioni create. Non si vincono gli scudetti in questo modo. Troppi punti lasciati per strada....

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Aprile 2022, 23:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA