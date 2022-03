Milan-Empoli, un sei in pagella che ha il sapore di un dieci e lode

MILAN - EMPOLI Che sabato sera migliore potrebbe essere se non con il Milan nel Saturday Night di Serie A? Direttamente da San Siro gli amici Pietro e Simone Avogadro che avete già conosciuto qualche articolo fa. Pietro, grande promessa del Milan U13, migliore attaccante e capocannoniere della squadra. Simone, noto imprenditore milanese. 20.45 si parte. Partita che si affronta sul centrocampo nelle prime battute, ma è il Milan che prova a far la partita con un paio di occasioni. Al 20esimo, la sblocca l'uomo che non ti aspetti: Pierre Kalulu, da fuori area col piattone la mette alle spalle del portiere avversario. Per tutto il primo tempo Leao continua a dar show con i suoi repentini cambi di passo: sempre più uomo chiave di questo Milan. Si chiude il primo tempo col Milan avanti. Nel secondo tempo l'Empoli ci prova anche a riaprirla, ma al Milan quest anno gira come non mai e si porta a casa 3 punti d'oro (anche se di questo periodo è giusto dire di "benzina") senza troppi sforzi.

IL MIO COMMENTO: Milan che si limita al compitino, e fa bottino pieno. Serviva vincere, e abbiamo vinto. Il 6 in pagella ha sapore di 10 e lode.

IL COMMENTO DI PIETRO: Buon Milan nei primi 20 minuti con qualche buona occasione con Florenzi e Leao. Empoli comunque messo bene in campo si difende bene e con buon giro palla. La sblocca Kalulu con un bel rasoterra nel l’angolo imparabile da fuori area. Nella ripresa il Milan fa girare palla, ma Empoli più aggressivo e Maignan fa una grande parata per salvare il risultato oltre a 3/4 uscite di grande qualità. Il Milan pur soffrendo, e’ squadra matura riesce portare a casa i 3 punti e rimane al primo posto!!!!

