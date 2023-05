La Juve ha patteggiato, un abbraccio a chi si augurava la Serie B: fatevene una ragione

di Francesco Oppini

Senza neanche arrivare al processo per le manovre stipendi, siamo stati puniti per le plusvalenze con 10 punti di penalizzazione in Serie A ed estromessi di conseguenza dalla prossima partecipazione alla Champions League. Plusvalenze mai considerate reato per nessun club in precedenza, mai, tra l’altro nel caso del club bianconero per spostamenti di giocatori reali e non fittizi.

Juventus, la sentenza sulla manovra stipendi: maximulta da 718mila euro, nessuna penalità

Detto e ribadito che le sopraelencate non si possono creare o fare da soli e che la società torinese dopo le dimissioni di Agnelli & company, ha patteggiato perché ha trovato nell’interesse di tutti un gentlement agreement con la UEFA, mando un grande saluto ed un affettuoso abbraccio a chi oggi non riesce a darsi pace per una juventus non retrocessa, nuovamente per un processo farsa, in serie B. Fatevene una ragione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA