Juventus, Francesco Oppini: «Non so quando, ma torneremo»

di Francesco Oppini

Se dopo il 2006 e una stagione come questa mi sento ancora innamoratissimo della vecchia signora, allora significa che la squadra del cuore è veramente per tutta la vita. Oggi mi sono svegliato conscio di ciò che è appena successo, ma con uno strano senso di leggerezza nonostante il disastro sportivo: Juventus che perde 0-1 in casa con il Milan, saluta definitivamente la qualificazione alla prossima Champions e chiude per la seconda stagione consecutiva con “zero titoli”.

Juventus, Francesco Oppini: «La penalizzazione? Situazione incredibile oltre che grottesca»

Juventus eliminata dal Siviglia: «Una buona notizia, abbiamo smesso di soffrire»

Perché tutta questa leggerezza? Semplice, ho e abbiamo visto di peggio in passato e i dieci anni di successi terminati da relativamente poco mi lasciano nei cassetti personali della memoria un senso comunque di grande appagamento, anche se, quest’anno, non ne abbiamo veramente azzeccata mezza.

Se ai nostri errori, che partono dalla proprietà per finire all’ultimo tesserato Juventus football club si aggiungono poi le sentenze aberranti e ahimè afflittive della giustizia sportiva italiana, la frittata è fatta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA