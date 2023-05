Juventus, la sentenza sulla manovra stipendi: maximulta da 718mila euro, nessuna penalità

di Redazione web

La Juventus ha ricevuto una multa da 718mila euro, ma nessuna penalità. È questa la sentenza del Tribunale federale, che mette fine al caso cosiddetta della manovra stipendi, chiusa con un patteggiamento richiesto dal club bianconero. L'accordo prevede la rinuncia a qualsiasi ricorso da parte dalla società bianconera sulle vicende pendenti.

Le motivazioni della Figc

«La sanzione della penalizzazione di dieci punti in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, anche in un'ottica equitativa, si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza come innanzi enunciati».

I punti di penalizzazione

Nelle motivazioni della sentenza della Corte federale di appello sul caso plusvalenze emergono i criteri con cui è stato deciso il -10 alla Juventus. La penalizzazione è stata commisurata alle responsabilità dei singoli dirigenti: Paratici 4 punti, Agnelli 3, Arrivabene 2, Cherubini 1. Mentre il proscioglimento degli altri membri del Cda senza firma ha determinato lo «sconto» di 5 punti rispetto al -15 iniziale.

