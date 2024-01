Juventus, vittoria sofferta a Salerno con una giocata da campione di Vlahovic: grazie ai cambi di Allegri

di Francesco Oppini

La Juventus vince 2-1 in rimonta sulla Salernitana al 91esimo con un gran gol di Vlahovic: Dusan aveva una sorpresa in “serbo” per noi! E vittoria fu, ma che differenza e sofferenza rispetto alla partita di giovedì scorso in coppa Italia vinta per 6-1 dai ragazzi che vestono (eppure bene) bianconero.

Una partita sofferta, contro un’ottima Salernitana che passa in vantaggio quasi allo scadere del primo tempo grazie ad una leggerezza difensiva della Juventus sulla catena di sinistra unita ad un grande goal di sinistro di Maggiore (poi espulso per doppia ammonizione).

Da questo momento in poi un forcing bianconero senza stop, con la squadra avversaria che non sorpassa più la metà campo, finché Dusan Vlahovic (voto negativo fino a quel momento) si inventa una girata di testa da grande campione sull’assist del mai domo leader e capitano Danilo. Finisce oggi il girone di andata e arrivare al giro di boa con 46 punti per una squadra che da molti era data alla fine del campionato tra il quarto ed il sesto posto, non è affatto male, anzi, tutt’altro.

