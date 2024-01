Juve, niente Chiesa contro la Salernitana. L'attaccante si ferma per una distorsione al ginocchio

C'è un forfait dell'ultima ora in casa Juventus: Federico Chiesa, infatti, non figura nell'elenco dei convocati per la trasferta contro la Salernitana. L'attaccante si è fermato durante la rifinitura a causa di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Tanto dolore e un grosso spavento per Chiesa, con il ginocchio che si è anche gonfiato, ma gli esami cui si è sottoposto hanno escluso problematiche gravi.

Allegri: «A Salerno vietato abbassare la guardia»

L'Inter ha vinto ancora e ha battuto il Verona in un finale infuocato, la Juve si ritrova a cinque lunghezze e deve rispondere ai nerazzurri dall'Arechi di Salerno. «Noi però vogliamo mantenere o aumentare il distacco dalle quinte - sottolinea Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta in Campania - anche perché significherebbe che nel girone di ritorno ci sarebbero cinque partite da perdere e con le concorrenti che dovrebbero vincerle: non dobbiamo abbassare la guardia perché nel calcio può succedere di tutto, la Juve deve giocare la Champions il prossimo anno per un discorso tecnico, economico e di valore dei calciatori». Il tecnico intanto però fa i conti anche sulla quota scudetto: «La proiezione dell'Inter è a 96» la previsione dell'allenatore dopo che il collega Simone Inzaghi ha superato per 2-1 il Verona non senza sofferenze e polemiche. Dopo appena quattro giorni, i bianconeri si ritroveranno di fronte ancora la Salernitana: «La coppa Italia è stata una gara a sè, in campionato sarà totalmente un'altra partita - spiega Allegri, che giovedì sera ha triturato con un netto 6-1 Filippo Inzaghi negli ottavi di finale della coppa nazionale - e non è mai semplice giocare a Salerno: dopo il successo che i campani hanno ottenuto a Salerno hanno tante speranze di salvezza, dobbiamo avere la testa giusta per fare bene e non romperci le ossa».

Le novità rispetto alla Coppa Italia

Rispetto alla gara di giovedì ci sarà qualche novità tra i bianconeri che partiranno dal primo minuto: «Locatelli è squalificato e al suo posto dovrebbe giocare Nicolussi Caviglia, mentre in difesa tornerà Bremer e davanti potrebbe toccare a Vlahovic» le mosse svelate dall'allenatore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Gennaio 2024, 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA