Luigi Cherubini alla Juventus, chi è il difensore: dall'investitura di Mourinho alla gogna social per il meme su Giulia Cecchettin

Il calciomercato di gennaio si ravviva con una doppia operazione tra AS Roma e Juventus. Ai giallorossi è arrivato il difensore olandese Dean Huijsen, che si fermerà in prestito per 6 mesi mettendo una pezza all'emergenza del reparto difensivo. A fare il tragitto inverso è invece Luigi Cherubini, fino a oggi capitano della Primavera giallorossa e tra i giovani che Mourinho aveva già lanciato in prima squadra. Quest'ultimo si trasferità a titolo definitivo, ma i giallorossi manterranno una percentuale sulla futura rivendita.

Chi è Luigi Cherubini

La Juventus scopre il suo nuovo difensore. Nato nel 2004, Luigi Cherubini è cresciuto prima nel Guidonia, poi nella Primavera della Roma, con una parentesi di un anno alla Lazio.

Lo scivolone su Threads

Recentemente, Cherubini aveva fatto parlare di sé per un caso social. Il giocatore, avrebbe taggato alcuni amici su un post apparso su Threads che prendeva in giro Giulia Cecchettin. Il giocatore aveva poi raccontato di essere stato hackerato, ma tra i tifosi (romanisti compresi) è partita la gogna social e le accuse.

