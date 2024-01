Huijsen alla Roma, è fatta: arriva in prestito secco. Atteso oggi nella capitale per visite mediche e firma

di Francesco Balzani

Uno scambio di giovani sta per sbloccare la trattativa per Huijsen ormai prossimo a vestirsi di giallorosso. La Roma ha voluto fortemente il centrale bianconero e ha superato la concorrenza del Frosinone per il classe 2005 che in questa stagione ha giocato 12' contro il Milan attirando l'attenzione di Mourinho. La Juventus inizialmente non voleva tradire il patto con il club gialloblù, ma la trattativa si è sbloccata in queste ore tanto che il difensore potrebbe sbarcare nella capitale già stasera per visite mediche e firme.

Huijsen alla AS Roma: arriva in prestito

Infatti Tiago Pinto ha messo sul piatto Cherubini. L'esterno classe 2004 piace a Torino e inoltre permetterebbe alla Roma di non sborsare nulla per il prestito oneroso. Le parti si sono incontrate e hanno trovato accordo in mattinata. Huijsen (che firmerà comunque un rinnovo con la Juve fino al 2028 e tornerà quindi alla base a giugno) ha spinto molto per arrivare alla corte di Mourinho dopo la telefonata del tecnico. L'obiettivo è averlo a disposizione già domenica con l'Atalanta anche se il mercato della Roma prevede l'arrivo di un altro difensore, qualora dovesse partire un esubero.

