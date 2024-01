Inter-Verona 2-1, le pagelle: Lautaro essenziale, miracoloso Frattesi. Arnautovic pasticcione

di Fabrizio Ponciroli

L'Inter ha battuto il Verona per 2-1 a San Siro e si laurea campione d'inverno. Nerazzurri in vantaggio con Martinez al 13', poi il pari di Henri al 74'. Di Frattesi al 93' la rete che valela vittoria per la squadra di Simone Inzaghi.

LE PAGELLE DELL'INTER

SOMMER 6

Sembra una giornata della Befana piuttosto rilassante per il portiere nerazzurro. Viene graziato da Henry con l'errore dal dischetto che poteva valere il 2-2.

PAVARD 6,5

Rientro regale. Svolge il suo compito senza sbavature. Ogni intervento è puntuale ed elegante. Ritorno molto prezioso (38' st Sanchez sv).

ACERBI 5,5

Solita prestazione di grande intensità. Gestisce il traffico con la massima attenzione. Pesa però l'errore sul taglio di Henry che vale il momentaneo pareggio degli scaligeri. Sorpreso.

BASTONI 6,5

Oltre a spegnere sul nascere ogni azione offensive degli scaligeri, si mette in evidenza anche in fase offensiva. Vicino al gol con una clamorosa traversa.

DUMFRIES 5,5

Non sembra ancora al top della forma ma l'impegno è più che lodevole. Manca un pizzico di precisione nei cross. Va aspettato (15' st Darmian 5,5: commette fallo da rigore, Per sua fortuna Henry sbaglia).

BARELLA 7

In mezzo al campo detta legge. Fa girare la palla con enorme qualità. Non sbaglia mai la scelta. Sa far tutto e lo fa tremendamente bene.

CALHANOGLU 6,5

Piedi fatati. Soprattutto sulle palle ferme, ha il radar. Trova chiunque e con una precisione millimetrica impressionante. Meraviglioso.

MKHITARYAN 7

L'assist per la rete di Lautaro che sblocca la partita è l'ennesima conferma della sua qualità. Non smette mai di attaccare la profondità. Eterno (38' st Frattesi 7: entra e firma la rete della vittoria che fa esplodere San Siro).

CARLOS AUGUSTO 6

Corre senza sosta sulla sua corsia. Difetta solo di precisione quando c'è da mettere la palla in mezzo. Attento in difesa (28' st Dimarco 6,5: spinge tanto, ci mette tutto quello che ha. Decisivo nel forcing finale).

THURAM 6,5

Ritrova il suo partner d'attacco preferito e torna a brillare. Dribbling ubriacanti, grandi progressioni. Gli manca solo il gol (28' st Arnautovic 4: vuole strafare, spreca un paio di occasioni clamorose a centimetri dalla porta. Pasticcia molto).

LAUTARO MARTINEZ 7,5

Gli bastano 13' per tornare a fare quello che sa far meglio: segnare. Insiste e sfiora, più volte, altri gol. Molto attivo. Speciale.

INZAGHI 6,5

Ritrova Lautaro Martinez. Gara indirizzata ma Henry sembra rovinargli i piani sul più bello. Per fortuna Frattesi risolve tutti i problemi e, ancora Henry, lo grazia con il maldestro rigore nel recupero. Titolo di Campione d'Inverno conquistato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Gennaio 2024, 14:43

