Fiorentina, contro il Torino giocatori e allenatore attesi al varco. Cercasi tre punti disperatamente

di Pupo

La sconfitta contro la Roma ha lasciato scorie e veleni in noi tifosi viola. L’ingenuità di Dodô, la sterilità offensiva della squadra, i cambi pressoché nulli o tardivi (Caro Italiano, che senso ha inserire Castrovilli a giochi ormai fatti?) hanno esacerbato gli animi. All’orizzonte c’è la sfida contro il Torino, altra squadra delusa dell’ultimo turno di campionato per la sconfitta casalinga contro lo Spezia.

In questo momento Fiorentina e Torino, che condividono il nono posto in classifica con 23 punti, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte, sono gemellate non solo nel tifo anche anche nel livore che nutrono verso i rispettivi allenatori. In casa viola, poi, la ventilata cessione di Nicolás González aumenta ancora di più i mal di pancia. Sabato sera noi tifosi viola aspettiamo al varco sia Italiano sia i giocatori. Cercasi i tre punti disperatamente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 14:42

