Michael Schumacher, «i due gravi errori commessi nel giorno dell'incidente»

A quasi 10 anni dalla terribile caduta sugli sci di Meribel in cui battè la testa e riportò gravi danni cerebrali, un'inchiesta torna sull'incidente di Michael Schumacher. E mentre nulla si sa sulle condizioni del leggendario ex pilota della Ferrari, da sempre protette dal riserbo della famiglia, il giornalista tedesco Jens Gideon a far luce sull'accaduto facendo emergere inquietanti dettagli. Il cronista ha visitato i luoghi del dramma, dove c'è la roccia contro la quale andò a sbattere Schumacher portandolo al coma.

La serie di podcast dell'emittente tedesca ARD

In una serie di podcast dall'emittente tedesca ARD Gideon ha registrato la testimonianza di uno dei maestri di sci che da anni lavora sulle Alpi francesi, nonché tra i primi accorsi sul luogo dopo la caduta con gli sci. Una testimonianza che conferma l'esistenza di un video di quella sciata fuoripista finita male. Sul caschetto semidistrutto del tedesco c'era infatti montata una telecamera. Sarebbe questa a rivelare due errori commessi quel giorno che se evitati forse avrebbero potuto cambiare il corso degli eventi.

I due presunti errori

I due presunti errori sarebbero: il fuoripista di Schumacher e la dinamica dei soccorsi.

