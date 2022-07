Silverstone, terribile incidente al via tra Zhou e Albion. Trasportati in barella, i piloti sono coscienti

Subito un terribile incidente a pochi secondi dal via del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Alla prima curva incidente tra diversi piloti la Mercedes si George Russell, l'alfa Romeo di Guanyu Zhou, l'Apha Tauri di Yuki Tsunoda e la Williams di Alexander Albon. Un'AlphaTauri ha colpito al via la Mercedes di Russell che poi ha toccato l'Alfa Romeo di Zhou che si è capovolta. Alcuni piloti, come Zhou e Albion, sono stati trasportati in barella. Intanto però tutte le altre monoposto sono rientrate in pit-lane in attesa di aggiornamenti e della nuova partenza. Per fortuna, le prime notizie danno entrambi i piloti coscienti nel centro medico della pista di Silverstone.

GP di Silverstone, la diretta: Zhou parla, è cosciente e non ha fratture dopo il terribile incidente

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Luglio 2022, 16:49

